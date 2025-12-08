Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Freiberg: Universitätsbibliothek „Georgius Agricola" mit Sächsischem Bibliothekspreis ausgezeichnet

Kulturministerin Barbara Klepsch lobt die Bibliothek der TU Bergakademie Freiberg.
Kulturministerin Barbara Klepsch lobt die Bibliothek der TU Bergakademie Freiberg.
Kulturministerin Barbara Klepsch lobt die Bibliothek der TU Bergakademie Freiberg.
Freiberg
Freiberg: Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ mit Sächsischem Bibliothekspreis ausgezeichnet
Redakteur
Von Holk Dohle
Bibliotheksverband Sachsen: Die Bibliothek der TU Bergakademie Freiberg überzeugt mit einer innovativen KI-Anwendung im Alltag. Was passiert mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro?

Die Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg ist mit dem Sächsischen Bibliothekspreis 2025 ausgezeichnet worden. Der Bibliotheksverband Sachsen erklärte, die Bibliothek habe mit einer innovativen KI-Anwendung im Alltag überzeugt. Mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro sollen weitere Projekte umgesetzt...
