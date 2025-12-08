Freiberg: Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ mit Sächsischem Bibliothekspreis ausgezeichnet

Bibliotheksverband Sachsen: Die Bibliothek der TU Bergakademie Freiberg überzeugt mit einer innovativen KI-Anwendung im Alltag. Was passiert mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro?

Die Universitätsbibliothek „Georgius Agricola" der TU Bergakademie Freiberg ist mit dem Sächsischen Bibliothekspreis 2025 ausgezeichnet worden. Der Bibliotheksverband Sachsen erklärte, die Bibliothek habe mit einer innovativen KI-Anwendung im Alltag überzeugt. Mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro sollen weitere Projekte umgesetzt...