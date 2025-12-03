Freiberg vergibt 5000-Euro-Förderpreis zur Bewahrung des montanen Erbes im Erzgebirge

Beim 6. Förderpreis Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí sind kreative Ansätze zur Bekanntmachung des Welterbes gefragt. Interessierte können sich bis zum 31. Dezember bewerben.

Die Stadt Freiberg schreibt den 6. Förderpreis Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí aus. Mit 5000 Euro werden Projekte gefördert, die das montane Erbe der Region bewahren oder weitertragen. Besonders kreative Ansätze zur Bekanntmachung des Welterbes sind gefragt. Interessierte können sich bis zum 31. Dezember bewerben. Teilnahmeberechtigt sind...