Freiberg: Verkehr rollt wieder über Kleinwaltersdorfer Brücke

Seit dieser Woche rollt der Verkehr wieder über die Brücke der Hainichener Straße in Kleinwaltersdorf. Doch Restarbeiten stehen noch an.

Die Brücke der Hainichener Straße in Kleinwaltersdorf, einem Stadtteil von Freiberg, ist seit dieser Woche wieder uneingeschränkt für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Restarbeiten an der Bachmauer und den Fußwegen führt derzeit weiterhin die Firma Andreas Adam aus. Diese Arbeiten sollen bis voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein....