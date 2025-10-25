Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Brücke in Kleinwaltersdorf ist wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.
Die Brücke in Kleinwaltersdorf ist wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Bild: Eckardt Mildner
Die Brücke in Kleinwaltersdorf ist wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.
Die Brücke in Kleinwaltersdorf ist wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberg: Verkehr rollt wieder über Kleinwaltersdorfer Brücke
Von Heike Hubricht und Eckardt Mildner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dieser Woche rollt der Verkehr wieder über die Brücke der Hainichener Straße in Kleinwaltersdorf. Doch Restarbeiten stehen noch an.

Die Brücke der Hainichener Straße in Kleinwaltersdorf, einem Stadtteil von Freiberg, ist seit dieser Woche wieder uneingeschränkt für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Restarbeiten an der Bachmauer und den Fußwegen führt derzeit weiterhin die Firma Andreas Adam aus. Diese Arbeiten sollen bis voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
2 min.
Freiberg: Brücke nur zum Altweibersommer in Kleinwaltersdorf vorübergehend geöffnet
Die Brückenbaustelle wird für das Altweibersommerfest in Kleinwaltersdorf zeitweise freigegeben.
Zum Stadtteilfest in Kleinwaltersdorf wird die Brücke auf der Hainichener Straße geöffnet. Wie sieht es danach aus?
Heike Hubricht
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
21.09.2025
2 min.
Kleinwaltersdorf: Altweibersommer kommt super an
Der Altweibersommer im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf erlebte am Wochenende seine 29. Auflage.
Heike Hubricht
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
Mehr Artikel