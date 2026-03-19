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Luftbild bei Pöhl: Dorfreste bei Niedrigwasser. Stefanie Bilz spricht in Freiberg über Luftbildarchäologie.
Luftbild bei Pöhl: Dorfreste bei Niedrigwasser. Stefanie Bilz spricht in Freiberg über Luftbildarchäologie. Archivfoto: R. Heynowski
Luftbild bei Pöhl: Dorfreste bei Niedrigwasser. Stefanie Bilz spricht in Freiberg über Luftbildarchäologie.
Luftbild bei Pöhl: Dorfreste bei Niedrigwasser. Stefanie Bilz spricht in Freiberg über Luftbildarchäologie. Archivfoto: R. Heynowski
Freiberg
Freiberg: Vortrag zur Luftbildarchäologie in Sachsen
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Was verraten Luftbilder über vergangene Siedlungen? In Freiberg gibt es dazu einen Vortrag mit Einblicken ins Luftbildarchiv.

Der „Freundeskreis Alte Kulturen“ lädt am Freitag, 20. März zu einem Vortrag über Luftbildarchäologie in Sachsen ein. Wie der Verein mitteilte, beginnt die Veranstaltung um 19.30 Uhr im „Brauhof“ Freiberg. Stefanie Bilz, seit Ende 2025 Luftbildarchäologin am Landesamt für Archäologie Sachsen, erläutert die Methode der...
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