Freiberg: Warum der Mitternachtszug Verspätung hatte

Am Bahnhof Freiberg fuhr der Regionalzug nach Chemnitz am Donnerstag erst 0.21 Uhr ab – mit 30 Minuten Verspätung.

Zugreisende zwischen Freiberg und Chemnitz haben in der Nacht zum Donnerstag eine Verspätung hinnehmen müssen. Der Mitternachtszug, der planmäßig 23.55 Uhr in Freiberg abfahren sollte, fuhr erst 0.25 Uhr los. Bereits in Dresden war die Regionalbahn 30 zur ihrer Fahrt verspätet gestartet – statt 23.08 Uhr erst 23.35 Uhr. In Chemnitz traf sie...