Freiberg: Warum der Weg an der Stadtmauer teils gesperrt ist

Durchgangsverbot für Fußgänger: Am Stadtgraben von der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Mönchsstraße in Freiberg dürfen Fußgänger derzeit nicht den Weg entlang der Stadtmauer und vorbei am Turm des Pestpfarrers nutzen. Denn dieser Bereich ist abgesperrt. Grund: Derzeit erfolgen dort Arbeiten. Laut Gunnar Wünsche, Sachgebietsleiter Bauhof der...