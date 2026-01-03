MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten am Samstag gegen 11 Uhr zum Freiberger Wasserberg aus.
Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten am Samstag gegen 11 Uhr zum Freiberger Wasserberg aus. Bild: Haertelpress
Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten am Samstag gegen 11 Uhr zum Freiberger Wasserberg aus.
Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten am Samstag gegen 11 Uhr zum Freiberger Wasserberg aus. Bild: Haertelpress
Update
Freiberg
Freiberg: Warum die Feuerwehr zum Wasserberg ausrückte
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten eilte am Samstagvormittag zum Freiberger Wasserberg. Was war der Grund?

Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten ist am Samstag gegen 11 Uhr mit mehreren Fahrzeugen zum Freiberger Wasserberg gedüst. Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte der Freiberger Feuerwehr rückten zur Karl-Kegel-Straße aus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
22.12.2025
2 min.
Pflastersteinwurf auf syrische Wohnung in Freiberg: Staatsschutz ermittelt
Das kaputte Fenster einer Wohnung im Wohngebiet „Wasserberg“ in Freiberg.
Ein syrischer Mieter wird in Freiberg mutmaßlich zur Zielscheibe von Rechtsextremen. Ein Bündnis warnt vor Hass und Hetze und ruft zu Zusammenhalt auf. Der Staatsschutz ermittelt.
Manuel Niemann, Cornelia Schönberg
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
10:30 Uhr
1 min.
Einbruch in Freiberg: Täter stehlen Werkzeuge aus leerstehender Dachgeschosswohnung
Unbekannte sind über die Feiertage in eine Dachgeschosswohnung im Freiberger Petriviertel eingedrungen.
Heike Hubricht
Mehr Artikel