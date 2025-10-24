Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bergmusikmeister Jens Göhler trug sich ins Silberne Buch der Stadt Freiberg ein.
Bergmusikmeister Jens Göhler trug sich ins Silberne Buch der Stadt Freiberg ein.
Freiberg
Freiberg: Warum sich ein Bergmusikmeister ins Silberne Buch eintragen darf
Von Freie Presse
Jens Göhler wurde zur Festveranstaltung „200 Jahre Russische Hörner“ in Freiberg geehrt. Sein Engagement gilt dem Aufbau und Erhalt des Russisch-Horn-Ensembles.

Freiberg.

Bergmusikmeister Jens Göhler hat sich zur Festveranstaltung „200 Jahre Russische Hörner“ ins Silberne Buch der Stadt Freiberg eingetragen. Laut Stadtverwaltung wird er damit für seine musikalischen und ehrenamtlichen Verdienste als langjähriger Leiter des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg und sein Engagement für den Aufbau und Erhalt des Russisch-Horn-Ensembles ausgezeichnet.

Göhler machte es sich Anfang der 1990er-Jahre zur Aufgabe, Recherchen zu dem Instrument anzustellen, um auch deren Nachfertigung zu organisieren. „Russische Hörner sind als Instrument aus dem 18. Jahrhundert tief mit der Geschichte der Stadt Freiberg verbunden und Teil der musikalischen Tradition, nachdem sie erstmals nachweislich 1825 durch das damalige Bergmusikkorps eingesetzt worden waren“, erklärte Museumschefin Andrea Riedel. 1995 gründete Göhler das Russisch-Horn-Ensemble.

Am Tag des Festaktes feierte auch das Russisch-Horn-Ensemble das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen. „Diese herausragende Kulturarbeit ist mehr als Musik; es ist ein Beitrag zur Pflege unserer Identität“, sagte Riedel bei der Festveranstaltung.

Göhler habe stets junge Musiker einbeziehen können. Musik sei für ihn nicht nur ein verbindendes, sondern auch identitätsstiftendes Element. (fp)

