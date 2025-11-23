Freiberg: Weltpremiere auf der Eisbahn

Mit Bierkästen als Curlingsteine traten im Freiberger Schlosshof acht Teams zum neuen Fun-Wettkampf an – inklusive Jahres-Bierabo als Gewinn.

Bier on Ice im Freiberger Schlosshof: Auf der Eisbahn von Schloss Freudenstein hatte am Samstag das 1. Freiberger Bierkasten-Curling Weltpremiere. Acht Teams traten zunächst gegeneinander an. Es folgte eine K.-o.-Runde für die besten vier Teams. Am Ende siegte „Fire on Ice“ vor „Hopfenschubster“ und „Kasten Krieger“. Als Preis war...