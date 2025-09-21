Freiberg: Wie die im August 2025 geborenen Babys heißen

Freiberg
49 Kinder erblickten im August 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 20 Mädchen und 29 Jungen. Das sind elf Geburten weniger als im Juli 2025. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?
Insgesamt 49 Kinder sind im August 2025 in Freiberg geboren worden. Laut der Freiberger Standesbeamtin Simone Liebscher haben in der Bergstadt 20 Mädchen und 29 Jungen das Licht der Welt erblickt. Das sind elf weniger als im Juli 2025. Vier Babys kamen im Geburtshaus zur Welt, Hausgeburten wurden nicht registriert.
