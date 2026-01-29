Freiberg: Wie die im Dezember 2025 geborenen Babys heißen

49 Kinder wurden im Dezember 2025 in Freiberg geboren. Bei den Vornamen gibt es Besonderheiten. Und was ist bei der Namensvergabe zu beachten?

Im Dezember 2025 sind in Freiberg 49 Kinder geboren worden: 26 Mädchen und 23 Jungen. Das sind vier Babys mehr als im November. Das geht aus der Statistik der Freiberger Standesbeamtin Simone Liebscher hervor. Fünf Kinder kamen im Geburtshaus zur Welt. Zudem gab es zwei Hausgeburten. Eine Zwillingsgeburt wurde beurkundet – zwei Jungen.