MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sarah Gebhardt aus Freiberg ist mit ihrer Tochter Marie in Freiberg unterwegs.
Sarah Gebhardt aus Freiberg ist mit ihrer Tochter Marie in Freiberg unterwegs. Bild: Eckardt Mildner
Sarah Gebhardt aus Freiberg ist mit ihrer Tochter Marie in Freiberg unterwegs.
Sarah Gebhardt aus Freiberg ist mit ihrer Tochter Marie in Freiberg unterwegs. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberg: Wie die im Dezember 2025 geborenen Babys heißen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

49 Kinder wurden im Dezember 2025 in Freiberg geboren. Bei den Vornamen gibt es Besonderheiten. Und was ist bei der Namensvergabe zu beachten?

Im Dezember 2025 sind in Freiberg 49 Kinder geboren worden: 26 Mädchen und 23 Jungen. Das sind vier Babys mehr als im November. Das geht aus der Statistik der Freiberger Standesbeamtin Simone Liebscher hervor. Fünf Kinder kamen im Geburtshaus zur Welt. Zudem gab es zwei Hausgeburten. Eine Zwillingsgeburt wurde beurkundet – zwei Jungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.12.2025
2 min.
Freiberg: Wie die im November 2025 geborenen Babys heißen
Mutti Lysann Fleischer und Tochter Larissa (6 Monate) beim Spaziergang in Freiberg.
45 Kinder wurden im November 2025 in Freiberg geboren. Welche Namen wählten die Eltern – und welche Besonderheiten meldet das Standesamt?
Heike Hubricht
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
24.11.2025
2 min.
Freiberg: Wie die im Oktober 2025 geborenen Babys heißen
Auf dem Obermarkt unterwegs: Lisa Straub und ihr Töchterchen Tamila (sechs Monate) aus Freiberg.
50 Kinder erblickten im Oktober 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 29 Mädchen und 21 Jungen. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?
Heike Hubricht
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel