Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jana Becker aus Chemnitz mit Sohn David in Freiberg unterwegs, ihr Mann arbeitet in der Stadt.
Jana Becker aus Chemnitz mit Sohn David in Freiberg unterwegs, ihr Mann arbeitet in der Stadt. Bild: Mildner
Jana Becker aus Chemnitz mit Sohn David in Freiberg unterwegs, ihr Mann arbeitet in der Stadt.
Jana Becker aus Chemnitz mit Sohn David in Freiberg unterwegs, ihr Mann arbeitet in der Stadt. Bild: Mildner
Freiberg
Freiberg: Wie die im Juli 2025 geborenen Babys heißen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

60 Kinder erblickten im Juli 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 23 Mädchen und 37 Jungen. Das sind fünf Geburten weniger als im Juni 2025. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?

Insgesamt 60 Kinder sind im Juli 2025 in Freiberg geboren worden. Laut der Freiberger Standesbeamtin Simone Liebscher haben in der Bergstadt 23 Mädchen und 37 Jungen das Licht der Welt erblickt. Das sind fünf Geburten weniger als im Juni. Sieben Babys wurden im Geburtenhaus Freiberg geboren, eine Hausgeburt wurde registriert. Außerdem gab es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
28.07.2025
2 min.
Freiberg: Wie die im Juni 2025 geborenen Babys heißen
Kai Staudacher-Lammel beim Spaziergang mit Marlon (zwei Monate) durch Freiberg.
65 Kinder erblickten im Juni 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 31 Mädchen und 34 Jungen. Das sind 14 Geburten mehr als im Mai 2025. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?
Heike Hubricht
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
27.06.2025
2 min.
Babyglück in Freiberg – so heißen die im Mai 2025 geborenen Kinder
Cindy und Freddy Ritter-Kau zogen von Berlin zurück nach Freiberg. Sohn Hugo kam hier zu Welt.
51 Kinder erblickten im Mai 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 22 Mädchen und 29 Jungen. Das sind drei Geburten weniger als im April 2025. Gibt es Besonderheiten bei den Vornamen?
Heike Hubricht
Mehr Artikel