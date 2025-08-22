Freiberg: Wie die im Juli 2025 geborenen Babys heißen

60 Kinder erblickten im Juli 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 23 Mädchen und 37 Jungen. Das sind fünf Geburten weniger als im Juni 2025. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?

Insgesamt 60 Kinder sind im Juli 2025 in Freiberg geboren worden. Laut der Freiberger Standesbeamtin Simone Liebscher haben in der Bergstadt 23 Mädchen und 37 Jungen das Licht der Welt erblickt. Das sind fünf Geburten weniger als im Juni. Sieben Babys wurden im Geburtenhaus Freiberg geboren, eine Hausgeburt wurde registriert. Außerdem gab es... Insgesamt 60 Kinder sind im Juli 2025 in Freiberg geboren worden. Laut der Freiberger Standesbeamtin Simone Liebscher haben in der Bergstadt 23 Mädchen und 37 Jungen das Licht der Welt erblickt. Das sind fünf Geburten weniger als im Juni. Sieben Babys wurden im Geburtenhaus Freiberg geboren, eine Hausgeburt wurde registriert. Außerdem gab es...