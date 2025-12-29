MENÜ
Mutti Lysann Fleischer und Tochter Larissa (6 Monate) beim Spaziergang in Freiberg.
Mutti Lysann Fleischer und Tochter Larissa (6 Monate) beim Spaziergang in Freiberg. Bild: E. Mildner
Mutti Lysann Fleischer und Tochter Larissa (6 Monate) beim Spaziergang in Freiberg.
Mutti Lysann Fleischer und Tochter Larissa (6 Monate) beim Spaziergang in Freiberg. Bild: E. Mildner
Freiberg
Freiberg: Wie die im November 2025 geborenen Babys heißen
Redakteur
Von Heike Hubricht
45 Kinder wurden im November 2025 in Freiberg geboren. Welche Namen wählten die Eltern – und welche Besonderheiten meldet das Standesamt?

Insgesamt 45 Kinder wurden im November 2025 in Freiberg geboren – 23 Mädchen und 22 Jungen. Das sind fünf Geburten weniger als im Oktober, so Standesbeamtin Simone Liebscher. Vier Babys kamen im Geburtshaus zur Welt, Hausgeburten gab es nicht. Eine Zwillingsgeburt wurde beurkundet: zwei Mädchen.
