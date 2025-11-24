Freiberg: Wie die im Oktober 2025 geborenen Babys heißen

50 Kinder erblickten im Oktober 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 29 Mädchen und 21 Jungen. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?

Insgesamt 50 Kinder haben im Oktober 2025 in Freiberg das Licht der Welt erblickt – 29 Mädchen und 21 Jungen. Das sind elf Geburten weniger als im September. Das teilte die Freiberger Standesbeamte Simone Liebscher mit. Sechs Babys kamen im Geburtshaus Freiberg zur Welt, Hausgeburten gab es nicht. Zwillingsgeburten wurden nicht gemeldet.