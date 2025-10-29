Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Annelies Röschke-Mäder mit Tochter Felicitas (7 Monate) aus Altenburg besuchten Freiberg.
Annelies Röschke-Mäder mit Tochter Felicitas (7 Monate) aus Altenburg besuchten Freiberg. Bild: E. Mildner
Annelies Röschke-Mäder mit Tochter Felicitas (7 Monate) aus Altenburg besuchten Freiberg.
Annelies Röschke-Mäder mit Tochter Felicitas (7 Monate) aus Altenburg besuchten Freiberg. Bild: E. Mildner
Freiberg
Freiberg: Wie die im September 2025 geborenen Babys heißen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

61 Kinder erblickten im September 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 33 Mädchen und 28 Jungen. Das sind zwölf Geburten mehr als im August. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?

Insgesamt 61 Kinder sind im September 2025 in Freiberg geboren worden. Laut Standesbeamtin Simone Liebscher wurden 33 Mädchen und 28 Jungen beurkundet. Acht Babys kamen im Geburtshaus zur Welt, Hausgeburten gab es nicht. Das Standesamt meldet drei Zwillingsgeburten – zweimal Junge/Mädchen und einmal zwei Mädchen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
Freiberg: Wie die im August 2025 geborenen Babys heißen
Stephanie Leibelt aus Freiberg und Sohn Titus (sieben Wochen) genießen den Spätsommer.
49 Kinder erblickten im August 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 20 Mädchen und 29 Jungen. Das sind elf Geburten weniger als im Juli 2025. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?
Heike Hubricht
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
22.08.2025
2 min.
Freiberg: Wie die im Juli 2025 geborenen Babys heißen
Jana Becker aus Chemnitz mit Sohn David in Freiberg unterwegs, ihr Mann arbeitet in der Stadt.
60 Kinder erblickten im Juli 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 23 Mädchen und 37 Jungen. Das sind fünf Geburten weniger als im Juni 2025. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?
Heike Hubricht
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel