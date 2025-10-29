Freiberg: Wie die im September 2025 geborenen Babys heißen

61 Kinder erblickten im September 2025 in Freiberg das Licht der Welt – 33 Mädchen und 28 Jungen. Das sind zwölf Geburten mehr als im August. Welche Besonderheiten bei den Vornamen gibt es?

Insgesamt 61 Kinder sind im September 2025 in Freiberg geboren worden. Laut Standesbeamtin Simone Liebscher wurden 33 Mädchen und 28 Jungen beurkundet. Acht Babys kamen im Geburtshaus zur Welt, Hausgeburten gab es nicht. Das Standesamt meldet drei Zwillingsgeburten – zweimal Junge/Mädchen und einmal zwei Mädchen.