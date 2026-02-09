MENÜ
Wie geht es mit der Filiale der Deutschen Bank am Platz der Oktoberopfer in Freiberg weiter? Foto: E. Mildner
Wie geht es mit der Filiale der Deutschen Bank am Platz der Oktoberopfer in Freiberg weiter? Foto: E. Mildner
Freiberg
Freiberg: Wie es mit der Filiale der Deutschen Bank weitergeht
Von Heike Hubricht
Während die Deutsche Bank ihr Privatkundengeschäft weiter umbaut, gibt es für Freiberg eine klare Aussage.

Die Deutsche Bank hält an ihrer Filiale am Platz der Oktoberopfer 5 in Freiberg fest. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bank für Sachsen mit. Die Bank baut ihr Privatkundengeschäft weiter um. „Bis Ende 2026 sollen im Rahmen der bestehenden Programme noch rund 100 Standorte wegfallen“, so Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis im...
