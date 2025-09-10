Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der kleine Vincent wurde kürzlich im Freiberger Krankenhaus geboren. Vater Nico Werner erhielt von Familienlotsin Lucy Zänker Informationsmaterial für die Familie.
Der kleine Vincent wurde kürzlich im Freiberger Krankenhaus geboren. Vater Nico Werner erhielt von Familienlotsin Lucy Zänker Informationsmaterial für die Familie. Bild: Krankenhaus/Claudia Steinbach
Freiberg
Freiberg: Wie Familienlotsinnen in Mittelsachsen den Start ins Familienleben erleichtern
Redakteur
Von Astrid Ring
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Baby ist unterwegs und die Freude ist groß. Doch mit dem Glück kommen viele organisatorische Herausforderungen auf werdende Eltern zu. Lucy Zänker bietet besondere Hilfe in der aufregenden Zeit.

Wenn sich in der Familie ein Baby ankündigt, ist die Freude groß. Doch für die werdenden Eltern wird sich mit dem neuen Familienmitglied nicht nur der gesamte Alltag ändern, sie müssen schon in den Monaten vor der Entbindung allerlei organisatorische Dinge bewältigen. Die Freude und das Glück über die neue Lebenssituation und die vielen...
09:00 Uhr
3 min.
