Die Anzahl der Stadtführungen hat 2025 erstmals die Marke von 680 überschritten. 11.509 Gäste erkundeten Freiberg.
Die Anzahl der Stadtführungen hat 2025 erstmals die Marke von 680 überschritten. 11.509 Gäste erkundeten Freiberg.
Freiberg
Freiberg wird immer beliebter: Stadt sucht neue Gästeführer
Von Holk Dohle
Die steigende Nachfrage nach Stadtführungen in Freiberg schafft neue Chancen für Gästeführer. Neben einem Honorar lockt ein zünftiges Outfit.

Die Silberstadt sucht weitere Gästeführer. Da Freiberg ein beliebtes Reiseziel sei, steige damit auch der Bedarf an engagierten Gästeführern als Wissensvermittler, Gastgeber und Botschafter der Stadt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Neue Kräfte würden umfassend geschult. Neben einem Honorar erhalten alle Stadtführer...
Mehr Artikel