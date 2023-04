Freiberg wird Zentrum von Brandversuchen in Europa

Fluor hat als Löschmittel ausgedient und wird aus Feuerlöschern verbannt: "Europaweit werden jetzt fluorhaltige Schaummittel in Löschanlagen, im mobilen Brandeinsatz und in Feuerlöschern durch fluorfreie Alternativen ersetzt", erklärt Thomas Hübler von der in Freiberg ansässigen Materialprüfungsanstalt Dresden (MPA).