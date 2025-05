Freiberg: Wohnungsbrand in Friedeburg

Ein Wohnungsbrand rief am Sonntag Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Der Bewohner wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Wohnungsbrand hat Feuerwehr und Polizei am frühen Sonntagmorgen in Freiberg in Atem gehalten. Gegen 4.45 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in einem Plattenbau an der Arthur-Schulz-Straße brennt. „Aus einer Wohnung war Rauch gedrungen“, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz dazu mit. Bürger hatten deshalb Alarm...