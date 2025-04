Freiberg: XXL-Flügel locken Schaulustige an

Die riesigen Rotorblätter, die am Ortseingang von Freiberg lagern, locken zahlreiche Technikfans an. Manch Schaulustiger bekommt aber einen Schreck.

80 Meter lang sind die Flügel der Windkraftanlagen, die derzeit am Umladeplatz an der B 101 nahe der Freiberger Brauerei lagern. 80 Meter, das ist so lang wie zwei Handballfelder hintereinander. Seit die Bauteile am Donnerstag dort zwischengelagert wurden, sind sie Stadtgespräch in Freiberg. Das Interesse an der Technik, dem Transport, dem...