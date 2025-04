Freiberg-Zug: Schilder-Streich sorgt für Verwirrung

Unbekannte haben offenbar ein Tempo-30-Schild im Freiberger Ortsteil Zug umgestaltet. Was gilt nun? Die Ordnungsamtschefin klärt auf.

Dass auf der Dorfstraße im Freiberger Ortsteil Zug/Langenrinne Tempo 30 statt Tempo 50 gilt, passt scheinbar nicht jedem: Unbekannte haben sich an dem Tempo-Schild zu schaffen gemacht und aus der 30 eine 50 gebastelt. So sieht es jedenfalls aus. Seit Wochen steht es so am rechten Fahrbahnrand.