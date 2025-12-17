Freiberg: Zusammenstoß dreier Fahrzeuge sorgt für stundenlange Sperrung der B 173

Auf der B 173, Höhe der Einmündung Kreuzermark, kollidierten drei Fahrzeuge. Zwei Personen wurden verletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich. Ein Fahrer war alkoholisiert.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 173 am Dienstag in Freiberg sind eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehr als 26.000 Euro.