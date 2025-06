Freiberg: Zwei Frauen bei Unfall auf Kreuzung leicht verletzt – am Montagmorgen erneuter Unfall

Ein Unfall ereignete sich am frühen Samstagnachmittag in Freiberg auf der Frauensteiner Straße/Schönlebestraße. Am Montag gab es laut Autofahrern erneut einen Unfall.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 13.10 Uhr auf der Frauensteiner Straße in Freiberg ereignet. Laut Polizei war eine 57-jährige Skodafahrerin auf der Frauensteiner Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße kollidierte der Skoda mit einem VW, der die Schönlebestraße in Richtung...