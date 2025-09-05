Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
An der Chemnitzer Straße hielt die Tür den Einbruchsversuchen stand.
An der Chemnitzer Straße hielt die Tür den Einbruchsversuchen stand. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Freiberg
Freiberg: Zwei Geschäfte in einer Nacht Ziel von Einbrechern
Redakteur
Von Michael Brandenburg
An der Burgstraße drangen die Täter ins Geschäft ein, an der Chemnitzer Straße gelang ihnen das nicht.

Freiberg.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 5.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft an der Burgstraße in Freiberg eingebrochen. Laut Polizei öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und stahlen aus dem Inneren eine niedrige vierstellige Summe Bargeld. Der Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert. In derselben Nacht versuchten Einbrecher, auch in ein Lebensmittelgeschäft in der Chemnitzer Straße einzudringen. Die Tür habe den Einbruchsversuchen zwar standgehalten, trotzdem sei Sachschaden entstanden, der mit mehreren Tausend Euro beziffert wurde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen prüfe die Polizei auch, ob Zusammenhänge zwischen Einbruch und Einbruchsversuch bestehen. (mib)

