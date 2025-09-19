Freiberg: Zwei Verletzte nach Unfall im Siltronic-Werk

Freiberg
Im Werk Freiberg der Siltronic AG gab es am Freitag einen Arbeitsunfall. Zwei Beschäftigte einer Partnerfirma wurden in Kliniken gebracht.
Ein Arbeitsunfall hat sich am Freitagvormittag im Werk Freiberg der Siltronic AG ereignet. Das teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Demnach wurden zwei Mitarbeiter einer beauftragten Partnerfirma bei Projektarbeiten auf dem Werksgelände verletzt. Die Betroffenen – eine Frau und ein Mann – erlitten Augenreizungen und Unwohlsein. Sie wurden...
