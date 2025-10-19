Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Philipp Preißler (v. l. im Uhrzeigersinn), Christian Pudack, Steve Ittershagen und Jens Uhlemann treten zur OB-Wahl an.
Philipp Preißler (v. l. im Uhrzeigersinn), Christian Pudack, Steve Ittershagen und Jens Uhlemann treten zur OB-Wahl an. Bild: montage: Anne Schwesinger
Freiberg
Freiberg: Zwei Wahlforen vor dem Sonntag der Entscheidung
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Neben der Kirchgemeinde am Dom hat auch der Studentenrat der Bergakademie die vier Kandidaten eingeladen.

In Freiberg findet am 26. Oktober 2025 der zweite Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl statt. Vier Männer bewerben sich um den Posten: Steve Ittershagen (CDU), Philipp Preißler (Freie Wähler), Christian Pudack (Freiberg für alle, Linke, SPD und Grüne) und Jens Uhlemann (AfD). Neben dem Wahlforum in der Annenkapelle am Dienstag ab 19 Uhr hat...
