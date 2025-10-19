Freiberg: Zwei Wahlforen vor dem Sonntag der Entscheidung

Freiberg
Neben der Kirchgemeinde am Dom hat auch der Studentenrat der Bergakademie die vier Kandidaten eingeladen.
In Freiberg findet am 26. Oktober 2025 der zweite Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl statt. Vier Männer bewerben sich um den Posten: Steve Ittershagen (CDU), Philipp Preißler (Freie Wähler), Christian Pudack (Freiberg für alle, Linke, SPD und Grüne) und Jens Uhlemann (AfD). Neben dem Wahlforum in der Annenkapelle am Dienstag ab 19 Uhr hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.