Sie zeichnen für das neue digitale Erscheinungsbild des Wohn- und Pflegezentrums Annaberg-Buchholz verantwortlich.
Das Entwicklerteam (v. l.) aus der Agentur 599media mit dem Award: Paul Schmidt, Peggy Bertram, Jens Engelmann und Ricardo Bruksch.
Auch auf dem Smartphone: die Website des Wohn- und Pflegezentrums Annaberg.
Sie zeichnen für das neue digitale Erscheinungsbild des Wohn- und Pflegezentrums Annaberg-Buchholz verantwortlich.
Das Entwicklerteam (v. l.) aus der Agentur 599media mit dem Award: Paul Schmidt, Peggy Bertram, Jens Engelmann und Ricardo Bruksch.
Auch auf dem Smartphone: die Website des Wohn- und Pflegezentrums Annaberg.
Freiberg
Freiberger Agentur gewinnt Branchenpreis für Projekt im Erzgebirge
Redakteur
Von Astrid Ring
Die Digitalagentur 599media begleitet seit 2017 das Annaberger Wohn- und Pflegezentrum. Jetzt ist ein neues digitales Erscheinungsbild entstanden, das die Jury überzeugte. Was macht den Erfolg aus?

Die Suche auf Internetseiten kann nervig sein: Komplizierte Menüführung, unübersichtliche Darstellung und hohe Komplexität erschweren mitunter die Suche. Genau das möchte die Freiberger Design- und Digitalagentur 599media verhindern. Die IT-Spezialisten realisieren Internetauftritte für Kunden in Unternehmen und Behörden.
