Freiberger Bahnhof: Stadt und Landkreis suchen Weg aus der Sackgasse

Der Bahnhofsumbau bereitet den Freibergern Sorgen. Der Landkreis als wichtiger Großmieter fehlt. Nun wird das Projekt ein Thema im Stadtrat. Und es gibt einen neuen Vorschlag.

In die Debatte um die künftige Nutzung des Freiberger Bahnhofs kommt neue Bewegung. Nachdem der Landkreis seine Pläne für weitere Ämter im Bahnhof aufgegeben hat, fehlt der Stadt der Großmieter. Nun soll der Stadtrat am 6. November nichtöffentlich beraten.