Freiberger Bahnhof, Windkraft im Stadtwald und persönliche Geheimnisse: Die Bürgermeisterkandidaten beim Wahlforum

Beim Wahlforum in der Freiberger Annenkapelle fielen keine lauten Worte. Es wurde dennoch deutlich, wie die vier Kandidaten ticken.

Die Freiberger müssen im Gespräch bleiben - mit diesen Worten beschließt Superintendentin Hiltrud Anacker das Wahlforum der Freiberger Bürgermeisterkandidaten am Dienstagabend in der Freiberger Annenkapelle. Rund 40 Besucher nutzten das Angebot zu ergründen, mit welcher Art Oberbürgermeister für Freiberg sie es bei Steve Ittershagen (CDU),...