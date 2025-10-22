Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Freiberger Bahnhof, Windkraft im Stadtwald und persönliche Geheimnisse: Die Bürgermeisterkandidaten beim Wahlforum

Steve Ittershagen (v. l. sitzend), Philipp Preißler, Moderator Tobias Heinemann, Christian Pudack und Jens Uhlemann zu Gast bei Dompfarrer Gunnar Wiegand (links stehend) und Superintendentin Hiltrud Anacker.
Steve Ittershagen (v. l. sitzend), Philipp Preißler, Moderator Tobias Heinemann, Christian Pudack und Jens Uhlemann zu Gast bei Dompfarrer Gunnar Wiegand (links stehend) und Superintendentin Hiltrud Anacker. Bild: Siiri Klose
Freiberg
Freiberger Bahnhof, Windkraft im Stadtwald und persönliche Geheimnisse: Die Bürgermeisterkandidaten beim Wahlforum
Von Siiri Klose
Beim Wahlforum in der Freiberger Annenkapelle fielen keine lauten Worte. Es wurde dennoch deutlich, wie die vier Kandidaten ticken.

Die Freiberger müssen im Gespräch bleiben - mit diesen Worten beschließt Superintendentin Hiltrud Anacker das Wahlforum der Freiberger Bürgermeisterkandidaten am Dienstagabend in der Freiberger Annenkapelle. Rund 40 Besucher nutzten das Angebot zu ergründen, mit welcher Art Oberbürgermeister für Freiberg sie es bei Steve Ittershagen (CDU),...
