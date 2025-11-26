Freiberger Christmarkt 2025: Bettina Keller genießt den Rathausblick auf den Obermarkt

Wenn Freibergs Wirtschaftsfördererin Bettina Keller am Computer eine Pause einlegt, öffnet sie das Fenster und lässt den Christmarkt zu sich heraufkommen.

Ein Büro mit Premiumblick: Aus einem Fenster des Rathauses am Obermarkt schaut Bettina Keller, zuständig für Wirtschaftsförderung, über den Freiberger Christmarkt. „Ich genieße diesen Anblick in meiner regelmäßigen Bildschirmpause", sagt sie. Wenn das Fenster offen steht, ziehen der Duft von Glühwein, Krapfen und Bratwurst herauf.