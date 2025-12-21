Freiberger Christmarkt 2025: Stadt und Händler ziehen erste Bilanz

Der Montag ist Nachschlag für alle, die nochmal zum Christmarkt wollen. Derweil zieht die Stadt eine positive Bilanz. Was das mit dem Wetter zu tun hat – und was in Freiberg der Schlüssel zum Erfolg ist.

Endspurt auf dem Freiberger Christmarkt: Der Montag ist der letzte Tag, an dem der Weihnachtsmarkt geöffnet hat. Am Abend läutet Bergknappe Daniel die Weihnachtsruhe ein. Ab Dienstag werden die Hütten und Stände abgebaut. Aber wie ist dieses Jahr gelaufen, für die Stadt und die Händler? Die „Freie Presse" hat sich umgehört.