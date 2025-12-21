MENÜ
Der Freiberger Christmarkt mit Schnee: Eine seltene Momentaufnahme am 28. November 2025. Ansonsten war das Wetter eher mild.
Der Freiberger Christmarkt mit Schnee: Eine seltene Momentaufnahme am 28. November 2025. Ansonsten war das Wetter eher mild. Bild: Eckardt Mildner
Lebkuchenherzen hängen an einem Süßwarenstand auf dem Freiberger Christmarkt.
Lebkuchenherzen hängen an einem Süßwarenstand auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Cornelia Schönberg
Thorsten Aurich ist der einzige Imker auf dem Freiberger Christmarkt. Iris Kloppich aus Dresden probiert bei ihm Honig-Met und kauft zwei Flaschen davon.
Thorsten Aurich ist der einzige Imker auf dem Freiberger Christmarkt. Iris Kloppich aus Dresden probiert bei ihm Honig-Met und kauft zwei Flaschen davon. Bild: Cornelia Schönberg
Freiberg
Freiberger Christmarkt 2025: Stadt und Händler ziehen erste Bilanz
Von Cornelia Schönberg
Der Montag ist Nachschlag für alle, die nochmal zum Christmarkt wollen. Derweil zieht die Stadt eine positive Bilanz. Was das mit dem Wetter zu tun hat – und was in Freiberg der Schlüssel zum Erfolg ist.

Endspurt auf dem Freiberger Christmarkt: Der Montag ist der letzte Tag, an dem der Weihnachtsmarkt geöffnet hat. Am Abend läutet Bergknappe Daniel die Weihnachtsruhe ein. Ab Dienstag werden die Hütten und Stände abgebaut. Aber wie ist dieses Jahr gelaufen, für die Stadt und die Händler? Die „Freie Presse“ hat sich umgehört.
