Freiberger Dom büßt einen Blickfang ein

Freiberg
Die fast maßstabsgetreue Visualisierung der Goldenen Pforte hatte über Monate für Aufmerksamkeit gesorgt.
Der Freiberger Dom St. Marien hat einen Blickfang verloren. Vor dem Haupteingang des Gotteshauses ist die Bildinstallation der Goldenen Pforte abgebaut worden. Am Freitag ist das Gerüst gefallen, an dem das Netzgewebe mit dem fast maßstabsgetreuen Abbild in der mutmaßlichen farbenfrohen Originalgestaltung befestigt war.
