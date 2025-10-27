Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Mathias Herrmann
Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Freiberger Dom büßt einen Blickfang ein
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die fast maßstabsgetreue Visualisierung der Goldenen Pforte hatte über Monate für Aufmerksamkeit gesorgt.

Der Freiberger Dom St. Marien hat einen Blickfang verloren. Vor dem Haupteingang des Gotteshauses ist die Bildinstallation der Goldenen Pforte abgebaut worden. Am Freitag ist das Gerüst gefallen, an dem das Netzgewebe mit dem fast maßstabsgetreuen Abbild in der mutmaßlichen farbenfrohen Originalgestaltung befestigt war.
22.10.2025
3 min.
Sozialministerin Köpping erhält Einblick in Freiberger „Service-Wohnen am Dom“
Awo-Geschäftsführer Jörg Lehmann zeigte Petra Köpping auch eine Dachterrasse.
Die SPD-Politikerin diskutierte am Mittwoch mit Fachleuten in der Silberstadt über die Zukunft der Pflege im ländlichen Raum. Ein Angebot dafür macht die Arbeiterwohlfahrt am Untermarkt.
Steffen Jankowski
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
16.10.2025
3 min.
Fünf Tipps für das Freiberger Herbstfest am Sonntag
Der Kinder-Koffer-Flohmarkt war bereits 2024 ein Magnet des Herbstfestes.
Im Zentrum der Silberstadt gibt es zum verkaufsoffenen Sonntag wieder zahlreiche Angebote. Was empfiehlt die „Freie Presse“?
Steffen Jankowski
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
