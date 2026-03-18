Freiberger Dom: Dachstuhl- und Glockenführung am 21. März

Blick unters Domdach: Bei einer Themenführung werden Dachkonstruktion und Geläut erklärt. Karten gibt es im Domladen, Anmeldung ist nötig.

In Freiberg können Besucher am Samstag, 21. März Dachstuhl und Glocken des Doms besichtigen. Laut der Kirchgemeinde am Dom beginnt die Themenführung um 16 Uhr. Der Aufstieg führt in Bereiche, die sonst nicht zugänglich sind. Domführer Rainer Bruha erklärt die Konstruktion des rund 500 Jahre alten Dachstuhls, der das fünf Etagen hohe...