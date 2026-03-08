MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Dom St. Marien in Freiberg lockt wieder mit vielen Veranstaltungen.
Der Dom St. Marien in Freiberg lockt wieder mit vielen Veranstaltungen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Der Dom St. Marien in Freiberg lockt wieder mit vielen Veranstaltungen.
Der Dom St. Marien in Freiberg lockt wieder mit vielen Veranstaltungen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Freiberger Dom: Start des Kartenvorverkaufs für das Konzertjahr 2026
Redakteur
Von Ute George
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Freiberger Dom startet der Kartenvorverkauf für das Konzertjahr 2026. Den Auftakt macht die berühmte Johannes-Passion. Was erwartet die Besucher noch?

Freiberg.

Im Freiberger Dom St. Marien beginnt der Kartenvorverkauf für das Konzertjahr 2026. Den Auftakt bildet am 28. März die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach mit Solisten, dem Freiberger Domchor und dem Dresdner Barockorchester. Im April sind die Kinder und Jugendlichen der Domkurrenden mit einem Programm zwischen World Music und Geistlichen Songs zu erleben. Zu den zentralen Veranstaltungen zählt das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Am 5. Dezember werden die Teile I bis III des Werkes im Freiberger Dom aufgeführt. Tickets gibt es im Domladen Freiberg, über die Tourist-Information Freiberg sowie online unter www.reservix.de (zzgl. Gebühren). (ug)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:55 Uhr
2 min.
SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch kündigt Rückzug an
SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch tritt vor seine Anhänger.
Historisches Tief für die SPD: Nach dem sich abzeichnenden Wahldebakel im Südwesten will Landes- und Fraktionschef Stoch Konsequenzen ziehen.
28.02.2026
2 min.
Freiberg: Wie die im Januar 2026 geborenen Babys heißen
Xhemile Kushta aus Freiberg nannte ihre inzwischen neun Monate alte Tochter Hanna.
45 Kinder wurden im Januar 2026 in Freiberg geboren. Im Vergleich zum Dezember ging die Anzahl der Geburten zurück, wie das Standesamt mitteilt.
Heike Hubricht
07.03.2026
4 min.
Zwiebelrostbraten, Senfeier und guter Service: 32-Jähriger eröffnet neue Gaststätte im Vogtland
Chef Alexander Fertich (Zweiter von rechts) nimmt Glückwünsche von Gunter Mecklenburg sowie Angela und Heiko Petzoldt (rechts) entgegen.
Zwei Jahre lang war das Lokal an der Kegelbahn in Elsterberg interimsweise von einem Verein geführt worden. Doch damit ist nun Schluss. Wer jetzt den Hut auf hat.
Petra Steps
19:00 Uhr
3 min.
Stresstest für Autofahrer in Freiberg: Zwei Straßen gleichzeitig vollgesperrt
Das Archivbild zeigt Arbeiten im März 2025 auf der Dammstraße in Freiberg.
Ab Montag wird an der Dammstraße unter Vollsperrung weitergebaut. Zugleich wird ein Abschnitt der Käthe-Kollwitz-Straße gesperrt. Eine Grafik zeigt die Umleitungen.
Cornelia Schönberg
01.03.2026
2 min.
Doppeltes Gratis-Vergnügen: Kunstführung und A-cappella-Musik am Sonntag im Zwickauer Dom
Der Dom St. Marien öffnet am 1. März seine Pforten zu einer besonderen Veranstaltung.
Die Veranstaltungsreihe „Dom & Klang“ verwandelt die zentrale Stadtkirche am 1. März in einen Ort der Entdeckungen.
Thomas Croy
07:43 Uhr
4 min.
Tanken in Tschechien statt im Erzgebirge: „Das ist zum Heulen“
Die Preise an Tanksäulen in Annaberg (von links), Johanngeorgenstadt und Potůčky am Samstag.
Gerade noch rentierte sich das Tanken in Tschechien besonders. Am Wochenende jedoch gab es an grenznahen Zapfsäulen manche langen Gesichter. Die Preisdifferenz ist geschrumpft. Trotzdem gibt es einen Spartipp.
Katrin Hofmann und Niko Mutschmann
Mehr Artikel