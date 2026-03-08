Freiberger Dom: Start des Kartenvorverkaufs für das Konzertjahr 2026

Im Freiberger Dom startet der Kartenvorverkauf für das Konzertjahr 2026. Den Auftakt macht die berühmte Johannes-Passion. Was erwartet die Besucher noch?

Freiberg.

Im Freiberger Dom St. Marien beginnt der Kartenvorverkauf für das Konzertjahr 2026. Den Auftakt bildet am 28. März die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach mit Solisten, dem Freiberger Domchor und dem Dresdner Barockorchester. Im April sind die Kinder und Jugendlichen der Domkurrenden mit einem Programm zwischen World Music und Geistlichen Songs zu erleben. Zu den zentralen Veranstaltungen zählt das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Am 5. Dezember werden die Teile I bis III des Werkes im Freiberger Dom aufgeführt. Tickets gibt es im Domladen Freiberg, über die Tourist-Information Freiberg sowie online unter www.reservix.de (zzgl. Gebühren). (ug)