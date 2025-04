Freiberger Domladen präsentiert florale Unikate

Nadine Adler, gelernte Köchin aus Mulda, bietet nun auch in Freiberg ihre florale Kunst an. So fertigt sie Schmuckstücke. Welche Rolle spielt ihr Mops?

Unikate mit floralen Motiven verkauft Nadine Adler neuerdings nicht nur in Berlin, Leipzig, Chemnitz und Zwönitz, sondern auch im Freiberger Domladen. Im Angebot des Geschäfts in der Domgasse sind beispielsweise Schmucksets mit Kettenanhänger, Ohrstecker und Armbändern, Blumenbilder als Ansichtskarte sowie Kokosschalen. „Ich sammle Blumen...