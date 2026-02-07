MENÜ
Der Freiberger Jan Mojzis setzt sich am Kreis durch.
Der Freiberger Jan Mojzis setzt sich am Kreis durch. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Freiberger Handballer feiern wichtigen und verdienten Sieg
Redakteur
Von Thomas Treptow
Die HSG hat in der Handball-Regionalliga gegen den HC Burgenland einen 32:26-Erfolg erkämpft. Für den neuen „Dachse“-Trainer Mario Huhnstock war es der erste Sieg.

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben am Samstagabend den ersten Sieg unter ihrem neuen Trainer Mario Huhnstock eingefahren. Mit 32:26 (16:13) besiegten die „Dachse“ den HC Burgenland in eigener Halle klar und fuhren wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg ein. Für Huhnstock war es nach zwei Niederlagen der erste Sieg als...
