MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die TU Bergakademie Freiberg hat eine deutschlandweit einzigartige Professur für Rohstoffrecht etabliert.
Die TU Bergakademie Freiberg hat eine deutschlandweit einzigartige Professur für Rohstoffrecht etabliert. Bild: W. Josch/Archiv
Die TU Bergakademie Freiberg hat eine deutschlandweit einzigartige Professur für Rohstoffrecht etabliert.
Die TU Bergakademie Freiberg hat eine deutschlandweit einzigartige Professur für Rohstoffrecht etabliert. Bild: W. Josch/Archiv
Freiberg
Freiberger Innovation: Erstes Rohstoffrecht-Studium Deutschlands gestartet
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die TU Bergakademie Freiberg setzt mit ihrem Fokus auf Rohstoffrecht neue Akzente. Professor Robert Frau bleibt zentrale Figur dieser Entwicklung.

Die TU Bergakademie Freiberg hat eine deutschlandweit einzigartige Professur für Rohstoffrecht etabliert, die rechtliche Fragen rund um Rohstoffsicherheit und -versorgung fokussiert. Dieser einzigartige Fokus spiegelt sich auch im neuen Namen „Professur für Öffentliches Recht, insbesondere Rohstoffrecht, Umwelt- und Wirtschaftsrecht“....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
1 min.
Freiberg: Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ mit Sächsischem Bibliothekspreis ausgezeichnet
Kulturministerin Barbara Klepsch lobt die Bibliothek der TU Bergakademie Freiberg.
Bibliotheksverband Sachsen: Die Bibliothek der TU Bergakademie Freiberg überzeugt mit einer innovativen KI-Anwendung im Alltag. Was passiert mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro?
Holk Dohle
17:45 Uhr
8 min.
„Dieses Jahr wird es nicht ohne Kredite gehen“: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping über Sachsens schwierige Haushaltslage und Hilfe der Opposition
Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin: Petra Köpping (SPD).
In diesem Jahr stehen Sachsens Landespolitik schwierige Haushaltsverhandlungen bevor. Angesichts des strukturellen Milliardendefizits führt nach Ansicht der stellvertretenden Regierungschefin Petra Köpping kein Weg an einer Aufnahme neuer Landesschulden vorbei - und auch nicht an Einsparungen und Reformen: „Alles gehört auf den Prüfstand.“
Tino Moritz
17:46 Uhr
2 min.
Leipzig vor Verpflichtung von Außenstürmer Sani
Aktiv auf dem Transfermarkt: RB Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer. (Archivbild)
RB Leipzig hat das nächste Talent im Visier. In der Slowakei sind die Sachsen fündig geworden und wollen für Suleiman Sani mehrere Millionen Euro zahlen.
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
15:20 Uhr
1 min.
Besucherinteresse groß: Sonderschau im Schloss Freudenstein verlängert
Die Ausstellung der Kustodie der TU Freiberg im Schloss Freudenstein wird bis 25. Januar verlängert.
Die Ausstellung der Kustodie der TU Bergakademie Freiberg bleibt bis zum 25. Januar geöffnet. Die Sonderschau widmet sich der Geschichte und den Aufgaben der Kustodie.
Holk Dohle
Mehr Artikel