Freiberger Innovation: Erstes Rohstoffrecht-Studium Deutschlands gestartet

Freiberg
Die TU Bergakademie Freiberg setzt mit ihrem Fokus auf Rohstoffrecht neue Akzente. Professor Robert Frau bleibt zentrale Figur dieser Entwicklung.
Die TU Bergakademie Freiberg hat eine deutschlandweit einzigartige Professur für Rohstoffrecht etabliert, die rechtliche Fragen rund um Rohstoffsicherheit und -versorgung fokussiert. Dieser einzigartige Fokus spiegelt sich auch im neuen Namen „Professur für Öffentliches Recht, insbesondere Rohstoffrecht, Umwelt- und Wirtschaftsrecht“....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.