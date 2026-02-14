Freiberger Karneval mit Seitenhieben zur OB-Wahl: Von „Preißlerbärchen“ bis „Phantomverfahren“

Mit der immer noch schwebenden Oberbürgermeister-Wahl bekamen die Narren in Freiberg eine Steilvorlage geliefert. Wahlsieger Philipp Preißler stieg in die Bütt. Was hatte er dazu zu sagen?

Im Karneval machen die Narren sich Luft und sprechen nicht selten dabei dem Volk aus der Seele. In Freiberg bietet dafür der Büttenabend des Freiberger Karneval Klub (FKK) die passende Bühne. Mussten die oft zahlreichen Redner in der Vergangenheit meistens nach Themen regelrecht auf die Suche gehen, so war das am Freitag ausnahmsweise mal nicht...