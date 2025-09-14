Freiberger Kinomacher Thomas Erler trifft Bundespräsident Steinmeier

Der Freiberger Thomas Erler ist vom Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue eingeladen. Erler trifft Deutschlands Staatsoberhaupt nicht zum ersten Mal und freut sich darauf.

Thomas Erler, der ehemalige Kinoleiter des Freiberger Kinopolis, trifft kommende Woche zum dritten Mal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Empfang im Schloss Bellevue findet aus Anlass zu den Feierlichkeiten zu „130 Jahre Kino“ statt. Thomas Erler, der ehemalige Kinoleiter des Freiberger Kinopolis, trifft kommende Woche zum dritten Mal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Empfang im Schloss Bellevue findet aus Anlass zu den Feierlichkeiten zu „130 Jahre Kino“ statt.