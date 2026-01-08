Freiberger Kinopolis zeigt große Oper in Live-Übertragung

Mit dem Belcanto-Glanzstück „I Puritani“ feiert die Met in New York den Jahreswechsel im Rahmen einer glanzvollen Gala-Premiere.

Bereit für den Operngenuss: In das Kinopolis in Freiberg wird am Samstag, 10. Januar, ab 19 Uhr eine Inszenierung von Vincenzo Bellinis Oper „I Puritani“ live aus der Met, der Metropolitan Opera in New York, übertragen. Das wurde aus dem Freiberger Kino mitgeteilt. Mit dem Belcanto-Glanzstück feiert die Met den Jahreswechsel mit einer...