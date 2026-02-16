Freiberger Modelleisenbahnclub 1965 plant Umzug nach Zug

Freiberg
Der Verein richtet am 1. März eine Modellbahnbörse in Freiberg aus. Jochen Winkler, ein Urgestein der Gruppe, schildert die Faszination der kleinen Züge und große Herausforderungen.
Der Freiberger Modelleisenbahnclub 1965 bereitet sich auf seinen sechsten Umzug vor. Angedacht ist, das Vereinsdomizil in die ehemalige Schule im Stadtteil Zug zu verlegen, sagt Jochen Winkler. Der 76-Jährige gehört zu den Urgesteinen der aktuell elfköpfigen Gruppe.
