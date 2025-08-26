Freiberger OB-Kandidat Stefan Krinke: Der Kraftsportler mit Doktortitel

Dr. Stefan Krinke tritt als Einzelbewerber in der Silberstadt an. Die „Freie Presse“ hat dem 40-Jährigen den Fragebogen zur Freiberg-Wahl vorgelegt.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt, und warum haben sie ihn für das Treffen gewählt? Der Park der Generationen auf dem Wasserberg. Hier bin ich aufgewachsen; der Weg zum Kindergarten führte hier lang, später war hier Treffpunkt mit meinen Kumpels.