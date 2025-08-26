Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dr. Stefan Krinke tritt zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg als parteiloser Einzelbewerber an. Sein Lieblingsplatz: der Park der Generationen auf dem Wasserberg.
Dr. Stefan Krinke tritt zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg als parteiloser Einzelbewerber an. Sein Lieblingsplatz: der Park der Generationen auf dem Wasserberg. Bild: Eckardt Mildner
Dr. Stefan Krinke tritt zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg als parteiloser Einzelbewerber an. Sein Lieblingsplatz: der Park der Generationen auf dem Wasserberg.
Dr. Stefan Krinke tritt zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg als parteiloser Einzelbewerber an. Sein Lieblingsplatz: der Park der Generationen auf dem Wasserberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberger OB-Kandidat Stefan Krinke: Der Kraftsportler mit Doktortitel
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dr. Stefan Krinke tritt als Einzelbewerber in der Silberstadt an. Die „Freie Presse“ hat dem 40-Jährigen den Fragebogen zur Freiberg-Wahl vorgelegt.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt, und warum haben sie ihn für das Treffen gewählt? Der Park der Generationen auf dem Wasserberg. Hier bin ich aufgewachsen; der Weg zum Kindergarten führte hier lang, später war hier Treffpunkt mit meinen Kumpels.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
17:30 Uhr
4 min.
Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Wie nennen Sie die Stadt, Herr Preißler?
Philipp Preißler (parteilos/Freie Wähler Mittelsachsen) kandidiert zur Freiberger Oberbürgermeisterwahl. Sein Lieblingsplatz in der Stadt ist der Tierpark (Foto).
Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Philipp Preißler schlug den Tierpark vor. Hier findet er Entspannung.
Heike Hubricht
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
18:15 Uhr
4 min.
Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Wie nennen Sie die Stadt, Herr Pudack?
Christian Pudack, OB-Kandidat eines Parteien- und Gruppenbündnisses, auf dem Försterberg im Freiberger Stadtteil Lößnitz.
Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Christian Pudack schlug den Försterberg vor. Hier findet er Entspannung.
Wieland Josch
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel