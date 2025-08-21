Freiberger Oldtimer- und Motorradtreffen erlebt sechste Auflage

Am Wochenende rollen wieder historische und seltene Fahrzeuge auf das Freiberger Pamagelände.

Das sechste Freiberger Oldtimer- und Motorradtreffen findet am Wochenende auf dem Pamagelände an der Frauensteiner Straße 85 statt. Laut Veranstalter Marco Ritter, der die Veranstaltung gemeinsam mit seiner Frau Lisa Hedel organisiert, werden 300 bis 400 Fahrzeuge erwartet. „Gezeigt werden können Motorräder aller Baujahre sowie Oldtimer und...