Freiberger Rossmann am Bahnhof: Jetzt wird umgebaut

In der Innenstadt gibt es eine zweite Filiale. Was ist für den Standort geplant?

Der Freiberger Drogeriemarkt Rossmann im Einkaufsgelände am Bahnhof legt seit dem 3. Februar 2025 eine Umbaupause ein und hat deshalb geschlossen. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass die Filiale nach einer Modernisierung und dem Einbau von Self-Check-Out-Kassenautomaten am 1. März 2025 wieder öffnen möchte. In der Zwischenzeit werden die...