Freiberger Sommernächte: Theater, Konzerte, Public Viewing

Freiberg
Vom 31. Mai bis 30. August 2026 laufen im Schloss Freudenstein wieder die Freiberger Sommernächte. Im Programm stehen Theater, Konzerte, Filmnächte, Public Viewing zur Fußball-WM, Partys und Märkte.
Kultur unter freiem Himmel: Drei Monate lang wird der Hof im Schloss Freudenstein wieder zur Bühne für die 17. Freiberger Sommernächte. Veranstalter ist das Unternehmen Gastroservice Mittelsachsen (GSM). GSM-Chef Holger Scheich sagte zur Pressekonferenz am Freitag: „Rund 30 Sponsoren, darunter das Freiberger Brauhaus, machen das Event...
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