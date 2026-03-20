Freiberger Sommernächte: Theater, Konzerte, Public Viewing

Heinz Rudolf Kunze, hier 2024 im Tivoli, tritt am 1. August bei den Freiberger Sommernächten im Schloss Freudenstein auf. Foto: Thomas Morgenroth

Sie organisieren die Freiberger Sommernächte, hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pressekonferenz am Freitag im Hof von Schloss Freudenstein. Foto: Eckardt Mildner

Brauereichef Holger Scheich, zugleich Geschäftsführer der Gastroservice Mittelsachsen, sagte am Freitag bei der Pressekonferenz: „Gemeinsam sind wir stark“. Zugleich dankte er Sponsoren und Organisatoren. Foto: Eckardt Mildner

Bei der Pressekonferenz zu den Freiberger Sommernächten 2026 dankte Bürgermeister Martin Seltmann allen Beteiligten und sagte: „Es ist für jeden etwas dabei.“ Foto: Eckardt Mildner

Das Familienstück „Eine Woche voller Samstage“ ist zu den Freiberger Sommernächten zu erleben. Foto: Detlev Müller/Theater

Während der Fußball-WM wird der Schlosshof erneut zum Treffpunkt für Public Viewing bei den Freiberger Sommernächten. Foto: Wieland Josch

Mit The Firebirds ist am 20. Juni ein Rock‘n‘Roll-Abend bei den Freiberger Sommernächten angekündigt. Das Foto entstand 2025 im Hof von Schloss Freudenstein. Foto: Marcel Schlenkrich

„Rups“ (M.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen als Rups Gang auf die Volksmusikbühne zurück. Einen Auftritt gibt es auch zu den Freiberger Sommernächten. Foto: Schönfelder/Agentur