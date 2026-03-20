Freiberger Sommernächte: Theater, Konzerte, Public Viewing

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Heinz Rudolf Kunze, hier 2024 im Tivoli, tritt am 1. August bei den Freiberger Sommernächten im Schloss Freudenstein auf.
Heinz Rudolf Kunze, hier 2024 im Tivoli, tritt am 1. August bei den Freiberger Sommernächten im Schloss Freudenstein auf. Foto: Thomas Morgenroth
Sie organisieren die Freiberger Sommernächte, hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pressekonferenz am Freitag im Hof von Schloss Freudenstein.
Sie organisieren die Freiberger Sommernächte, hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pressekonferenz am Freitag im Hof von Schloss Freudenstein. Foto: Eckardt Mildner
Brauereichef Holger Scheich, zugleich Geschäftsführer der Gastroservice Mittelsachsen, sagte am Freitag bei der Pressekonferenz: „Gemeinsam sind wir stark“. Zugleich dankte er Sponsoren und Organisatoren.
Brauereichef Holger Scheich, zugleich Geschäftsführer der Gastroservice Mittelsachsen, sagte am Freitag bei der Pressekonferenz: „Gemeinsam sind wir stark“. Zugleich dankte er Sponsoren und Organisatoren. Foto: Eckardt Mildner
Bei der Pressekonferenz zu den Freiberger Sommernächten 2026 dankte Bürgermeister Martin Seltmann allen Beteiligten und sagte: „Es ist für jeden etwas dabei.“
Bei der Pressekonferenz zu den Freiberger Sommernächten 2026 dankte Bürgermeister Martin Seltmann allen Beteiligten und sagte: „Es ist für jeden etwas dabei.“ Foto: Eckardt Mildner
Das Familienstück „Eine Woche voller Samstage“ ist zu den Freiberger Sommernächten zu erleben.
Das Familienstück „Eine Woche voller Samstage“ ist zu den Freiberger Sommernächten zu erleben. Foto: Detlev Müller/Theater
Während der Fußball-WM wird der Schlosshof erneut zum Treffpunkt für Public Viewing bei den Freiberger Sommernächten.
Während der Fußball-WM wird der Schlosshof erneut zum Treffpunkt für Public Viewing bei den Freiberger Sommernächten. Foto: Wieland Josch
Mit The Firebirds ist am 20. Juni ein Rock‘n‘Roll-Abend bei den Freiberger Sommernächten angekündigt. Das Foto entstand 2025 im Hof von Schloss Freudenstein.
Mit The Firebirds ist am 20. Juni ein Rock‘n‘Roll-Abend bei den Freiberger Sommernächten angekündigt. Das Foto entstand 2025 im Hof von Schloss Freudenstein. Foto: Marcel Schlenkrich
„Rups“ (M.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen als Rups Gang auf die Volksmusikbühne zurück. Einen Auftritt gibt es auch zu den Freiberger Sommernächten.
„Rups“ (M.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen als Rups Gang auf die Volksmusikbühne zurück. Einen Auftritt gibt es auch zu den Freiberger Sommernächten. Foto: Schönfelder/Agentur
Zur Disco 90 im Schlosshof zu den Freiberger Sommernächten waren im August 2025 rund 900 Gäste dabei.
Zur Disco 90 im Schlosshof zu den Freiberger Sommernächten waren im August 2025 rund 900 Gäste dabei. Foto: Marcel Schlenkrich
Heinz Rudolf Kunze, hier 2024 im Tivoli, tritt am 1. August bei den Freiberger Sommernächten im Schloss Freudenstein auf.
Heinz Rudolf Kunze, hier 2024 im Tivoli, tritt am 1. August bei den Freiberger Sommernächten im Schloss Freudenstein auf. Foto: Thomas Morgenroth
Sie organisieren die Freiberger Sommernächte, hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pressekonferenz am Freitag im Hof von Schloss Freudenstein.
Sie organisieren die Freiberger Sommernächte, hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pressekonferenz am Freitag im Hof von Schloss Freudenstein. Foto: Eckardt Mildner
Brauereichef Holger Scheich, zugleich Geschäftsführer der Gastroservice Mittelsachsen, sagte am Freitag bei der Pressekonferenz: „Gemeinsam sind wir stark“. Zugleich dankte er Sponsoren und Organisatoren.
Brauereichef Holger Scheich, zugleich Geschäftsführer der Gastroservice Mittelsachsen, sagte am Freitag bei der Pressekonferenz: „Gemeinsam sind wir stark“. Zugleich dankte er Sponsoren und Organisatoren. Foto: Eckardt Mildner
Bei der Pressekonferenz zu den Freiberger Sommernächten 2026 dankte Bürgermeister Martin Seltmann allen Beteiligten und sagte: „Es ist für jeden etwas dabei.“
Bei der Pressekonferenz zu den Freiberger Sommernächten 2026 dankte Bürgermeister Martin Seltmann allen Beteiligten und sagte: „Es ist für jeden etwas dabei.“ Foto: Eckardt Mildner
Das Familienstück „Eine Woche voller Samstage“ ist zu den Freiberger Sommernächten zu erleben.
Das Familienstück „Eine Woche voller Samstage“ ist zu den Freiberger Sommernächten zu erleben. Foto: Detlev Müller/Theater
Während der Fußball-WM wird der Schlosshof erneut zum Treffpunkt für Public Viewing bei den Freiberger Sommernächten.
Während der Fußball-WM wird der Schlosshof erneut zum Treffpunkt für Public Viewing bei den Freiberger Sommernächten. Foto: Wieland Josch
Mit The Firebirds ist am 20. Juni ein Rock‘n‘Roll-Abend bei den Freiberger Sommernächten angekündigt. Das Foto entstand 2025 im Hof von Schloss Freudenstein.
Mit The Firebirds ist am 20. Juni ein Rock‘n‘Roll-Abend bei den Freiberger Sommernächten angekündigt. Das Foto entstand 2025 im Hof von Schloss Freudenstein. Foto: Marcel Schlenkrich
„Rups“ (M.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen als Rups Gang auf die Volksmusikbühne zurück. Einen Auftritt gibt es auch zu den Freiberger Sommernächten.
„Rups“ (M.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen als Rups Gang auf die Volksmusikbühne zurück. Einen Auftritt gibt es auch zu den Freiberger Sommernächten. Foto: Schönfelder/Agentur
Zur Disco 90 im Schlosshof zu den Freiberger Sommernächten waren im August 2025 rund 900 Gäste dabei.
Zur Disco 90 im Schlosshof zu den Freiberger Sommernächten waren im August 2025 rund 900 Gäste dabei. Foto: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Freiberger Sommernächte: Theater, Konzerte, Public Viewing
Redakteur
Von Heike Hubricht
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Vom 31. Mai bis 30. August 2026 laufen im Schloss Freudenstein wieder die Freiberger Sommernächte. Im Programm stehen Theater, Konzerte, Filmnächte, Public Viewing zur Fußball-WM, Partys und Märkte.

Kultur unter freiem Himmel: Drei Monate lang wird der Hof im Schloss Freudenstein wieder zur Bühne für die 17. Freiberger Sommernächte. Veranstalter ist das Unternehmen Gastroservice Mittelsachsen (GSM). GSM-Chef Holger Scheich sagte zur Pressekonferenz am Freitag: „Rund 30 Sponsoren, darunter das Freiberger Brauhaus, machen das Event...
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