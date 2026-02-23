MENÜ
Freiberg
Freiberger Theater stellt ein Demenzprojekt auf die Beine
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Das Mittelsächsische Theater will die Erkrankung enttabuisieren und Betroffenen kulturelle Teilhabe ermöglichen.

Etwa jeder 25. Mittelsachse leidet an Demenz. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landratsamt auf Anfrage der „Freien Presse“ genannt hat. Pressesprecher André Kaiser weist auf eine hohe Dunkelziffer hin; einer Studie von 2019 zufolge erhielten nur 40 Prozent der Demenzerkrankten formell eine Diagnose. Im Klartext: Im Landkreis sind mehr als...
