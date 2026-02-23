Freiberger Theater stellt ein Demenzprojekt auf die Beine

Freiberg
Das Mittelsächsische Theater will die Erkrankung enttabuisieren und Betroffenen kulturelle Teilhabe ermöglichen.
Etwa jeder 25. Mittelsachse leidet an Demenz. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landratsamt auf Anfrage der „Freien Presse“ genannt hat. Pressesprecher André Kaiser weist auf eine hohe Dunkelziffer hin; einer Studie von 2019 zufolge erhielten nur 40 Prozent der Demenzerkrankten formell eine Diagnose. Im Klartext: Im Landkreis sind mehr als...
