Freiberger Theaterlegende Margot Siebenhaar stirbt mit 96 Jahren in Amberg

Am 22. Februar 2025 starb die gebürtige Dresdnerin Margot Siebenhaar in Amberg. Ihre Bühnenkarriere begann in Magdeburg. Jahrelang war die Schauspielerin in Freiberg engagiert.

Margot Siebenhaar ist tot. Im Alter von 96 Jahren ist die Schauspielerin am 22. Februar 2025 in Freibergs oberpfälzischer Partnerstadt Amberg verstorben. Das teilte ein Sprecher des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg am Montag mit. In der mittelsächsischen Bergstadt galt die Schauspielerin Margot Siebenhaar als Theaterlegende. Margot Siebenhaar ist tot. Im Alter von 96 Jahren ist die Schauspielerin am 22. Februar 2025 in Freibergs oberpfälzischer Partnerstadt Amberg verstorben. Das teilte ein Sprecher des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg am Montag mit. In der mittelsächsischen Bergstadt galt die Schauspielerin Margot Siebenhaar als Theaterlegende.