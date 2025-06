Freiberger Traktorentreffen lockt rund 2000 Technikfreaks nach Zug

Historische Traktoren strahlten am Sonntag in Zug bei Freiberg mit der Sonne um die Wette. 2000 Gäste erlebten ein Fest der Technik und Tradition.

Die fünfte Auflage des Freiberger Traktortreffens Am Alten Volksgut in Zug hat am Sonntag rund 2000 Besucher angelockt. Das sagte Organisator Marco Ritter. Das Event fand zur Feier „600 Jahre Langrinne“ statt. Freunde von historischer Landwirtschaftstechnik kamen auf ihre Kosten. Das Spektrum reichte vom perfekt restaurierten Traktor mit...