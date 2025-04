Freiberger treffen Israelis in einem aufgewühlten Land: „Denkt daran, wir Menschen sitzen in einem Boot“

Die Freiberger Markus Gille vom Theater und Fotograf Eckardt Mildner haben Israel nach dem Massaker durch die Hamas besucht. Wie ist die Lage? Davon wollten sie sich ein Bild verschaffen.

In einer Atempause im Konflikt zwischen Israel und der Hamas in Gaza haben zwei Freiberger das Land besucht. Markus Gille, der Sänger im Opernchor, hatte lange in Israel gelebt. Gleichwohl befürchtet er, dass der Krieg weitergeht: „Denn die Probleme sind nicht gelöst.“